Le formazioni ufficiali di Inter e Urawa Reds in vista della seconda giornata del Mondiale per Club: ecco le scelte dei due allenatori.

Dopo il pareggio contro il Monterrey nella sfida di debutto al Mondiale per Club, l’Inter torna in campo contro l’Urawa Reds, sfida valevole per la seconda giornata.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 giugno alle ore 21:00 al Lumen Field di Seattle.

Dall’altra parte, l’Urawa Reds arriva dalla sconfitta contro il River Plate, classificandosi così al quarto posto del gruppo E.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali.

Inter-Urawa Reds, le formazioni ufficiali

INTER (3-4-2-1): Sommer; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Asllani, Dimarco; S. Esposito, Zalewski; Lautaro.

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Calligaris, Sucic, Acerbi, Mkhitaryan, Palacios, Carboni, Re Cecconi, De Pieri, Berenbruch, Cocchi, F. Esposito, Bastoni. Allenatore: Chivu

URAWA REDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Gustafson, Yasui; Kaneko, Matheus Savio, Watanabe; Matsuo.

A disposizione: Niekawa, Yoshida, Ogiwara, Nemoto, Inoue, Matsumoto, Haraguchi, Nakajima, Sekine, Okubo, Hayakawa, Thiago, Komori, Takahashi, Nitta. Allenatore: Skorza

Inter-Urawa Reds, dove vedere in tv e streaming

La gara valevole per la seconda giornata del girone E del Mondiale per Club vedrà Inter e Urawa Red Diamonds sfidarsi sabato 21 maggio alle 21:00 al Lumen Field di Seattle. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn e su Mediaset Play.