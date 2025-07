Nasce l’Inter U23: ufficiale l’iscrizione in Serie C

Dalla prossima stagione anche l’Inter avrà una seconda squadra in Serie C: è ufficiale l’U23

Dopo Juventus, Atalanta e Milan, dalla prossima stagione anche l’Inter avrà la sua squadra Under 23.

La notizia era già nota da tempo ed era stata confermata dal presidente Marotta durante la conferenza stampa di presentazione di Cristian Chivu.

Ora, però, nella giornata di giovedì 24 luglio è arrivata anche l’ufficialità dell’iscrizione della seconda squadra nerazzurra al prossimo campionato di Serie C.

Di seguito il comunicato.

Inter U23 in Serie C, il comunicato

Questa la nota ufficiale:”Una nuova pagina della storia interista si apre oggi con l’annuncio ufficiale della nascita dell’Inter U23, la nuova squadra del Club nerazzurro che parteciperà alla prossima Serie C Sky Wifi, la terza serie professionistica del campionato italiano di calcio maschile. Un progetto strategico e di grande valore, pensato per accompagnare da vicino la crescita dei giovani talenti del Settore Giovanile, offrendo loro un ulteriore percorso formativo“.

E continua: “A guidare l’Inter U23 sarà Stefano Vecchi, classe 1971, tecnico di comprovata esperienza e profonda conoscenza del mondo nerazzurro. Vecchi ha allenato la squadra Primavera dell’Inter tra il 2014 e il 2018, conquistando due Scudetti, due Viareggio Cup, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Professionalità e passione al servizio del Club: Vecchi, nella stagione 2016-2017 ha allenato per cinque partite la Prima Squadra nerazzurra. Le partite casalinghe dell’Inter U23 verranno disputate allo U-Power Stadium di Monza, che sarà il teatro delle sfide della nuova formazione nerazzurra. La squadra, attualmente al lavoro presso il ritiro di Riscone di Brunico, scenderà in campo per il primo test amichevole domenica 27 luglio alle ore 18:00 a Trento contro la formazione locale: una prima occasione per vedere all’opera la nuova squadra e iniziare a scrivere, insieme, una nuova storia a tinte nerazzurre“.