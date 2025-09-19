Inter, le ultime in vista del Sassuolo: in gruppo Darmian, lavoro differenziato per Lautaro
Le ultime in casa Inter in vista del match di campionato contro il Sassuolo
Dopo la vittoria in Champions contro l’Ajax, l’Inter di Chivu si prepara a tornare in campo in Serie A.
In programma nella serata di domenica 21 settembre, i nerazzurri accoglieranno a San Siro il Sassuolo di Fabio Grosso reduce dalla vittoria di misura per 1-0 contro la Lazio.
Attualmente l’Inter si trova all’undicesimo posto in classifica alle spalle del Torino, con appena 3 punti.
I nerazzurri, proprio in questi giorni, sono al lavoro per preparare al meglio il match contro i neroverdi: si rivede in gruppo Darmian. Lautaro, invece, è alle prese con un lavoro personalizzato in palestra per recuperare da alcuni fastidi alla schiena.
Inter, le ultime in vista del Sassuolo
Come detto, nell’allenamento odierno – del 19 settembre – si è rivisto in gruppo Matteo Darmian, che sarà quindi a disposizione del gruppo di Chivu per il match contro il Sassuolo. Importanti aggiornamenti arrivano però in merito a Lautaro Martinez.
L’argentino ha svolto oggi lavoro personalizzato e differenziato in palestra, e sarà importante l’allenamento di domani per capire se sarà disponibile per giocare al fianco di Thuram. In caso contrario, Pio Esposito e Bonny si candidano per una maglia dal 1′. Altra chance di titolarità potrebbe invece spettare a Frattesi, sceso in campo per una ventina di minuti nella trasferta di Champions contro l’Ajax.