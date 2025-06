Le ultime in casa Inter in vista degli ottavi del Mondiale per Club contro il Fluminense: affaticamento per Pio Esposito

L’Inter è al lavoro per preparare al meglio l’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense.

Il match contro i brasiliani è fissato per la serata di lunedì 30 giugno alle ore 21:00.

Nel frattempo non arrivano buone notizie dall’allenamento nerazzurro.

Pio Esposito ha infatti rimediato un affaticamento muscolare. Ma spunta però anche un grande recupero.

Inter, le ultime in vista del Fluminense

Una delle sorprese in casa Inter di questo Mondiale per Club potrebbe non giocare gli ottavi contro il Fluminense. Pio Esposito – autore di uno dei gol messi a segno dai nerazzurri nell’ultima gara del girone contro il River Plate – ha rimediato un affaticamento muscolare. La situazione resta da monitorare, quindi non è ancora certa la possibilità di vederlo in campo contro la formazione di Renato Gaúcho.

Dall’altra parte però spunta un grande recupero: Marcus Thuram è infatti rientrato in gruppo e si è allenato con la squadra. Non è così per Davide Frattesi, ancora fermo ai box.