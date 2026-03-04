Inter, Bonny torna a disposizione: le ultime in vista del derby

Le ultime sull’Inter in vista del derby contro il Milan: gli aggiornamenti da Appiano Gentile per la partita di domenica 8 marzo

Dopo lo 0-0 contro il Como in Coppa Italia, oggi mercoledì 4 marzo l’Inter ha svolto una seduta di scarico ad Appiano Gentile per recuperare dalla sfida di ieri e iniziare a mettere l’attenzione sul Milan.

Come riportato da Andrea Paventi, in diretta dal centro sportivo per SkySport 24, le scelte in vista del derby di domenica 8 marzo sono quasi sicure. La notizia dall’allenamento odierno riguarda Bonny. Il francese tornerà in gruppo venerdì e sarà quindi a disposizione contro i rossoneri.

Per il resto dovrebbero ritornare Sommer e Akanji, così come Luis Henrique e Dimarco. Nonostante il rientro, sarà infatti difficile vedere Denzel Dumfries dal primo minuto.

In mezzo con Zielinski e Barella ritorna anche Hakan Calhanoglu, mentre davanti la coppia obbligata sarà Thuram e Pio Esposito. La squadra domani, giovedì 5 marzo, non si allenerà tranne gli infortunati che proseguiranno nel percorso di recupero.