Inter, Bonny torna a disposizione: le ultime in vista del derby

Redazione 4 Marzo 2026
Le ultime sull'Inter in vista del derby
Denzel Dumfries (IMAGO)

Le ultime sull’Inter in vista del derby contro il Milan: gli aggiornamenti da Appiano Gentile per la partita di domenica 8 marzo

Dopo lo 0-0 contro il Como in Coppa Italia, oggi mercoledì 4 marzo l’Inter ha svolto una seduta di scarico ad Appiano Gentile per recuperare dalla sfida di ieri e iniziare a mettere l’attenzione sul Milan.

Come riportato da Andrea Paventi, in diretta dal centro sportivo per SkySport 24, le scelte in vista del derby di domenica 8 marzo sono quasi sicure. La notizia dall’allenamento odierno riguarda Bonny. Il francese tornerà in gruppo venerdì e sarà quindi a disposizione contro i rossoneri.

Per il resto dovrebbero ritornare SommerAkanji, così come Luis HenriqueDimarco. Nonostante il rientro, sarà infatti difficile vedere Denzel Dumfries dal primo minuto.

In mezzo con ZielinskiBarella ritorna anche Hakan Calhanoglu, mentre davanti la coppia obbligata sarà ThuramPio Esposito. La squadra domani, giovedì 5 marzo, non si allenerà tranne gli infortunati che proseguiranno nel percorso di recupero.