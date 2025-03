Tutte le novità riguardo l’allenamento dell’Inter in vista della gara contro l’Udinese: novità circa Lautaro Martinez, Zielinski e Dumfries

Arrivano diverse novità dall’allenamento svolto dall’Inter in vista della 30ª giornata di Serie A, che la vedrà scendere in campo a San Siro contro l’Udinese.

Gara in programma per domenica 30 marzo alle 18 che vale molto più dei 3 punti per le due squadre. L’Inter per mantenere il primo posto, l’Udinese per riscattare l’ultima sconfitta e dare seguito ai risultati positivi.

Le principali notizie riguardano Lautaro Martinez, capitano della squadra e Zielinski, già da tempo fermo ai box. Novità anche per quanto riguarda Zalewski e Dumfries, entrambi esterni dei nerazzurri.

Novità anche per De Vrij: il difensore olandese dovrebbe infatti essere convocato per la gara di campionato. Di seguito tutte le ultime dall’allenamento.

Le novità dall’allenamento dell’Inter: come sta Lautaro

All’allenamento di venerdì 28 marzo hanno partecipato tutti i nerazzurri tranne tranne Lautaro Martinez e Zielinski, che saranno da valutare nelle prossime ore. Zalewski ha fatto solo parte del lavoro con la squadra, ma le sue condizioni non dovrebbero precuppare. Il polacco dovrebbe infatti partecipare alla seduta di sabato 29 con i compagni ed essere convocato.

Stesso discorso, come detto in precedenza, per il difensore olandese De Vrij, che dovrebbe andare regolarmente con i compagni ad affrontare l’Udinese. Per quanto riguarda un altro olandese, Dumfries, in questi giorni sta svolgendo solo terapie. Non qui in Italia ma in Olanda, con il permesso avuto dalla società.