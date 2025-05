Le ultime dall’allenamento dell’Inter in vista della semifinale di ritorno di Champions League con il Barcellona

Dopo il successo di misura contro il Verona per 1-0, i nerazzurri sono adesso a lavoro per preparare al meglio il ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona.

Nella sfida di campionato contro i giallobù infatti, Inzaghi ha effettuato un massiccio turnover, proprio per permettere ai titolari di riposare in vista della super sfida d’Europa.

Dall’ultimo allenamento ad Appiano Gentile arrivano importanti aggiornamenti, soprattutto in merito alle condizioni di Lautaro e Pavard.

Il francese sta infatti recuperando dal problema alla caviglia e ha svolto una parte di allenamento in gruppo. L’argentino, invece, si è allenato a parte.

Inter, le ultime dall’allenamento

Come detto, Pavard è parzialmente reintegrato in gruppo. Ha cominciato a lavorare con i compagni, ma sarà necessario attendere le prossime ore per monitorare al meglio il suo problema alla caviglia.

Lautaro Martinez ha invece svolto allenamento a parte. Anche per lui, saranno decisive le prossime ore per vedere se potrà esserci per il Barcellona.