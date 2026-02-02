Inter, ufficiale l’arrivo di Yanis Massolin
L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Yanis Massolin: il centrocampista offensivo rimarrà al Modena fino a fine stagione
Ora è anche ufficiale: il talentuoso centrocampista offensivo Yanis Massolin è un nuovo centrocampista dell’Inter.
Il calciatore francese arriva in nerazzurro a titolo definitivo per 3,5 milioni di euro, e rimarrà in Emilia-Romagna fino a fine stagione.
Di seguito il comunicato dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Yanis Massolin dal Modena Football Club 2018.
Il centrocampista francese classe 2002 ha sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2030: Massolin arriva all’Inter a titolo definitivo e contestualmente si trasferisce a titolo temporaneo fino alla fine della stagione al Modena”.