Inter-Udinese, le formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali di Chivu e Runjaic per la seconda giornata di campionato
Inter-Udinese e Lazio-Verona, chiuderanno questa seconda giornata di campionato prima della sosta per le Nazionali.
L’Inter di Chivu vorrà ripetere quanto di buono fatto vedere nel 5-0 di settimana scorsa contro il Torino di Baroni.
Dall’altra parte i bianconeri si sono dimostrati una squadra solida e proverà a insidiare i nerazzurri.
Fischio d’inizio alle ore 20.45: di seguito le scelte ufficiali di Chivu e Runjaic.
Inter-Udinese, le formazioni ufficiali
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Martinez, Thuram.
A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Pavard, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Esposito. All. Chivu.
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo.
A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Kamara, Bravo, Buksa, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miler, Modesto. All. Runjaic.
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Baccini – Colarossi
IV ufficiale: Zufferli
VAR: Marini
AVAR: Aureliano