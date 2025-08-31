Questo sito contribuisce all'audience di

Inter-Udinese, le formazioni ufficiali

Francesco Mastrogiovanni 31 Agosto 2025
Lautaro Martinez, attaccante Inter (Credits Photo: Federico Piovesan)

Le scelte ufficiali di Chivu e Runjaic per la seconda giornata di campionato

Inter-Udinese e Lazio-Verona, chiuderanno questa seconda giornata di campionato prima della sosta per le Nazionali.

L’Inter di Chivu vorrà ripetere quanto di buono fatto vedere nel 5-0 di settimana scorsa contro il Torino di Baroni.

Dall’altra parte i bianconeri si sono dimostrati una squadra solida e proverà a insidiare i nerazzurri.

Fischio d’inizio alle ore 20.45: di seguito le scelte ufficiali di Chivu e Runjaic.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Martinez, Thuram.

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, Pavard, De Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Palacios, Esposito. All. Chivu.

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bayo.

A disposizione: Nunziante, Venuti, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Kamara, Bravo, Buksa, Kabasele, Camara, Ekkelenkamp, Miler, Modesto. All. Runjaic.

Arbitro: Marchetti
Assistenti: Baccini – Colarossi
IV ufficiale: Zufferli
VAR: Marini
AVAR: Aureliano