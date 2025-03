Inter-Udinese, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali e le scelte di Inzaghi e Runjaic per la partita di campionato tra Inter e Udinese, valida per la 30esima di Serie A

La conferma del primo posto in campionato, per l’Inter, passa adesso anche da qui. A San Siro per i nerazzurri è ora di affrontare l‘Udinese.

Si prospetta una partita molto interessante, con i friulani chiamati a riscattare la sconfitta del turno precedente di Serie A contro il Verona.

I nerazzurri si trovano al momento al primo posto in Serie A, a +3 sul Napoli secondo in attesa che si disputi la partita tra gli azzurri e il Milan in programma alle 20:45 di oggi. I bianconeri, invece, per cercare di rimanere nella parte sinistra della classifica alla ricerca anche di ambizioni ben più alte.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida.

Come arrivano le due squadre

L’Inter di Inzaghi, come detto, occupa il primo posto nella classifica della nostra Serie A. I punti sono 64, e nelle ultime 5 sono arrivati 3 successi, un pari e una sconfitta. I punti di distacco dal Napoli secondo sono 3, mentre sono 6 quelli con l’Atalanta terza. La squadra nerazzurra non avrà a disposizione Mehdi Taremi per un affaticamento muscolare.

I friulani guidati da Kosta Runjaic invece occupano il decimo posto in classifica, e sono reduci dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Verona. Nelle ultime 5 sono arrivate tre vittorie (rispettivamente con Parma, Lecce ed Empoli), un pareggio e una sconfitta.

Le formazioni ufficiali di Inter-Udinese

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram. All. Inzaghi

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Correa, Asllani, Barella, Bisseck, Aidoo, Alexiou, Berenbruch, Spinacce, Zalewski.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric, Kamara; Ekkelenkamp; Lucca. All. Runjaic

A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Davis, Pafundi, Iker Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro.