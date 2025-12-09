L’Inter “cambia” casa: i quarti di finale di Coppa Italia all’U-Power Stadium di Monza
Il club nerazzurro costretto al “trasloco” per la coppa
Per una notte l’Inter cambierà casa. Per giocare i quarti di finale di Coppa Italia a febbraio, infatti, il club nerazzurro si sposterà all’U-Power Stadium di Monza.
Contro Roma o Torino, la squadra di Chivu non potrà giocare il match a San Siro. Il motivo? Lo stadio verrà impegnato per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio,
In questa stagione, l’U-Power, sta ospitando la formazione Under 23 di Stefano Vecchi.
Il calendario dei quarti di finale non è ancora noto (l’Inter scoprirà l’avversaria a gennaio), ma si giocherà il 4 o l’11 febbraio.