Petardo in Cremonese-Inter, trasferte vietate ai tifosi nerazzurri fino al 23 marzo
La decisione del Ministro degli Interni Piantedosi riguardo l’episodio del petardo lanciato da un tifoso dell’Inter nella sfida contro la Cremonese
Trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo. Come riportato da La Repubblica, è questa la decisione presa dal Ministro degli Interni Piantedosi in seguito al petardo lanciato domenica scorsa dal settore occupato dai tifosi nerazzurri a Cremona, scoppiato a pochi centimetri da Audero.
Per questo motivo, i tifosi nerazzurri non potranno sostenere la squadra di Chivu nelle sfide in trasferta contro Sassuolo, Lecce e Fiorentina.
Resta escluso, invece, il derby, come specificato nel comunicato. Per la partita contro il Milan si prevedono infatti movimenti di tifoserie.