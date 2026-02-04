Torino, Petrachi: “Mercato? Raggiunti tutti gli obiettivi”

Prima della partita di Coppa Italia contro l’Inter, il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha parlato del mercato granata

“Mercato? Gli obiettivi sono stati raggiunti“: il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi non ha dubbi e si esprime così a pochi giorni dalla fine della sessione invernale di mercato.

A Sport Mediaset, il ds granata ha presentato il match di Coppa Italia contro l’Inter, partendo proprio dallo stato di forma dei nerazzurri.

“L’Inter oggi rappresenta il miglior organico della Serie A. Partita molto difficile, ma ce la giocheremo e siamo qui per questo” ha spiegato Petrachi.

Di seguito le dichiarazioni complete del direttore sportivo granata.

Torino, le parole di Petrachi

Sulle condizioni di Casadei e Ché Adams, Petrachi ha commentato: “Purtroppo abbiamo perso Casadei, Adams ha un fastidio muscolare. Valuteremo questi ragazzi che sono arrivati, spero che ci diano una mano“.

Ha concluso tornando sulla gara di Coppa Italia vinta con la Roma e tornando sul mercato: “È stata una bella gara, spero che il Torino la affronti con quella sana cattiveria. Speriamo di fare una gara da Toro, poi vedremo. Sul mercato gli obiettivi sono stati centrati: cercavamo due braccetti, un quinto, un centrocampista e un attaccante: quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto“.