Le formazioni ufficiali schierate da Chivu e Baroni per la prima giornata di campionato tra Inter e Torino.

A chiudere la prima giornata della nuova stagione di Serie A ci saranno Inter e Torino. L’appuntamento è fissato alle 20.45 di lunedì 25 agosto a San Siro.

Da una parte il debutto in Serie A di Chivu come nuovo allenatore dei nerazzurri. Dall’altra parte ci sarà anche l’esordio di Marco Baroni sulla panchina granata.

Entrambi vogliono partire bene e portare a casa i primi tre punti di questo nuovo campionato.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali schierate per Inter-Torino.

Inter-Torino, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Zielinski, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Palacios

TORINO (4-3-3): Israel; Lazaro, Coco, Masina, Biraghi; Gineitis, Ilkhan, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. Allenatore: Marco Baroni.

A disposizione: Paleari, Popa, Aboukhlal, Ilic, Maripan, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembelé, Tameze, Balcot, Perciun, Zapata, Njie.

Dove vedere la partita in diretta tv o streaming

La gara tra Inter e Torino, in programma per lunedì 25 agosto alle 20:45 e valida per la 1ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport e su DAZN.

In streaming, invece, il match sarà disponibile su Sky Go, NOW e sull’app di DAZN.