Inter, Thuram non parte per Verona. Josep Martinez torna a disposizione
Brutte notizie per l’Inter: Marcus Thuram non parte per Verona, previsto il rientro con il Kairat. Al Bentegodi assente anche Calligaris.
Ci sono nuovi aggiornamenti in casa Inter in vista della sfida di domenica 2 novembre alle 12:30 contro l’Hellas Verona. Chivu dopo diverse valutazioni ha deciso di non far partire Marcus Thuram.
Nei giorni scorsi era tornato ad allenarsi con il gruppo squadra ma l’allenatore nerazzurro non vuole rischiare in vista dei prossimi impegni stagionali.
Si dovrà attendere la partita di Champions di mercoledì prossimo, 5 novembre, a San Siro contro il Kairat per rivedere il francese in campo.
Alla lista degli assenti si aggiunge anche Calligaris che salta la sfida del Bentegodi per un problema alla mano. Torna invece a disposizione Josep Martinez che andrà in panchina.