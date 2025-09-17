Thuram: “Do tutto per l’Inter”; Pio Esposito: “Posso migliorare su tutto”

Le dichiarazioni di Marcus Thuram e Pio Esposito dopo la vittoria per 2-0 contro l’Ajax in Champions

L’Inter inizia il proprio cammino in Champions League 2025/2026 con il piede giusto. In Olanda, in casa dell’Ajax, i nerazzurri si impongono per 2-0 grazie alla doppietta di Marcus Thuram.

Pochi rischi, porta inviolata, partita dominata e tre punti importanti. Diversi i calciatori sugli scudi, a partire ovviamente dai due gol dell’attaccante francese, entrambi di testa.

Bene anche le prestazioni di Stefan De Vrij e di Pio Esposito, che ha ben figurato alla sua prima esperienza in Champions League con 95′ ben disputati.

Ai microfoni di Sky Sport e di Prime Video, sono intervenuti sia Marcus Thuram che Pio Esposito. Di seguito le loro dichiarazioni.

Inter, le parole di Thuram: “Darò tutto per l’Inter”

Il primo a parlare dopo il triplice fischio è stato l’autore della doppietta decisiva. “Due assist molto belli di Calha, abbiamo fatto una grande gara senza prendere gol e siamo molto felici. Dovevamo rispondere dopo la partita con la Juve e l’abbiamo fatto“.

Poi anche un commento sui gol fatti. “Tre punti presi, dobbiamo raccoglierne tanti per passare il turno. Più importante che l’Inter vinca, non chi fa gol. Siamo già concentrati sulla prossima“. Infine un commento sulla sintonia con Pio Esposito e sulle polemiche scaturite dal suo sorriso durante l’ultima partita di campionato. “Molto bene, tutto il mondo ora conosce Pio che è un ragazzo fantastico. Juve? Io mi sono sempre sentito libero. La gente interpreta come vuole, ma sa che darò tutto per l’Inter“.

Inter, Pio Esposito: “Posso migliorare su tutto”

Anche Pio Esposito è intervenuto ai microfoni per commentare la propria prestazione e quella di squadra. “Qui siamo al top del livello ma quando scendo in campo cerco di portare tutte le mie certezze e le mie caratteristiche. A me piace tanto Dzeko, che ho avuto la fortuna di vedere in qualche allenamento. Ma anche i miei compagni di reparto sono giocatori di livello mondiale e cerco di rubare anche da loro“.

E poi ancora. “Posso migliorare su tutto. Se penso a qualcosa che posso migliorare penso all’esplosività. Punto di forza credo sia la capacità di giocare con la squadra e di stare in area di rigore. Un voto a me stesso? Difficile, ma sono contento della partita e della prestazione. Tornare a vincere era la cosa più importante. Se Dimarco mi ha dato 7,5, con il gol magari sarebbe stato 8. Ma c’è tempo“.