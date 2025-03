La decisione è stata presa di comune accordo con il ct Deschamps

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, lascia il ritiro della nazionale francese.

Inizialmente convocato dal ct Deschamps, il giocatore nerazzurro ha effettuato diversi test medici prima di iniziare gli allenamenti.

Quest’ultimi hanno evidenziato il problema alla caviglia sinistra già avuto nelle ultime settimane.

Dopo la sfida contro l’Atalanta, che ha tolto molte energie alla squadra di Inzaghi, di comune accordo con il CT Thuram ha deciso di rientrare a Milano.

Thuram rientra a Milano: il comunicato della Francia

Marcus Thuram lascia il ritiro della nazionale francese: a comunicarlo è direttamente la federazione.

“A causa di un dolore persistente alla caviglia sinistra, Marcus Thuram non sarà in grado di prendere parte alle partite in programma giovedì 20 marzo a Spalato e domenica 23 marzo allo Stade de France contro la Croazia”.

“Didier Deschamps ha quindi deciso di rimetterlo a disposizione del suo club. Il selezionatore farà affidamento su un gruppo di ventitré giocatori”.