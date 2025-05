Inter, Thuram: “Contro il PSG sarà una sfida speciale: sono cresciuto lì”

Le parole del giocatore dell’Inter, Marcus Thuram, in vista della finale di Champions League contro il PSG

Chiuso il capitolo Serie A adesso l’obiettivo dell’Inter rimane la Champions League. Sabato 31 maggio i nerazzurri sfideranno il PSG per contendersi lo storico trofeo.

Sale l’attesa anche per i tifosi che raggiungeranno Monaco di Baviera per l’occasione. Intanto però bisogna preparare la partita tatticamente ma soprattutto mentalmente.

A pochi giorni dalla sfida quindi ha parlato Marcus Thuram, durante il Media Day organizzato dall’Inter nella giornata di oggi, lunedì 26 maggio.

“È una partita speciale. Gioco contro la squadra in cui sono cresciuto, contro giocatori che conosco da tanto. Speriamo di vincere. Dobbiamo iniziare la partita con leggerezza e ricordarti quanto si è fatto in stagione di positivo e negativo”, così Thuram ha esordito in conferenza stampa.

Thuram: “Lautaro e Arnautovic sono dei leader”

Dalla delusione per il campionato sfumato all’obiettivo finale: “Dopo Como ero triste perché abbiamo perso uno scudetto che potevamo vincere. Ora questo è passato, pensiamo a questa settimana: il mio rendimento non è stato lo stesso della prima parte, ma conta l’Inter e che vinca l’Inter”.

Su Lautaro e Arnautovic: “Giocare con Lautaro è facile: è un nostro leader e capitano. Arnautovic ha un ruolo chiave nello spogliatoio. Ci ha dato una mano in campo. Per me è un fratello. Conosce l’Inter ed è una figura importante per la mia crescita”.