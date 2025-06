Inter, leggero affaticamento ai flessori per Thuram

Le condizioni dell’attaccante francese dopo la partita disputata contro il Monterrey

Nell’allenamento post Monterrey, Marcus Thuram ha rimediato un leggero affaticamento muscolare ai flessori. L’attaccante francese si è fermato dopo aver giocato poco più di 30 minuti nell’esordio al Mondiale per Club.

Il francese era subentrato a Sebastiano Esposito nel corso del secondo tempo nel pareggio contro il club messicano. Le sue condizioni andranno valutate in vista della sfida tra la squadra di Chivu e l’Urawa Red Diamonds, in programma per sabato 21 giugno alle ore 21:00 italiane.