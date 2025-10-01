Le condizioni dell’attaccante francese

L’Inter dovrà fare a meno di Marcus Thuram per qualche giorno. L’attaccante, uscito al 67′ nel corso della gara di Champions League giocata contro lo Slavia Praga, verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Nel dettaglio. Come sottolineato nel comunicato diramato dal club nerazzurro, infatti, Thuram “Si è sottoposto questo pomeriggio a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano”.

“Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.

Thuram è stato uno dei migliori giocatori in questa prima parte di stagione. Il francese ha realizzato 3 gol nelle prime 5 giornate di Serie A e due reti in altrettante gare di Champions League.