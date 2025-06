Inter, Taremi bloccato a Teheran per la Guerra tra Israele e Iran

L’attaccante dell’Inter Mehdi Taremi non riesce a raggiungere il club negli USA a causa della Guerra in Israele.

Sono giorni drammatici in Medio Oriente. La Guerra in Israele colpisce anche lo sport.

Mehdi Taremi è infatti rimasto a Teheran dopo che gli aeroporti iraniani sono stati bloccati in seguito agli attacchi dell’aviazione israeliana.

L’attaccante dell’Inter avrebbe dovuto raggiungere la squadra negli USA in vista dell’inizio del Mondiale per Club, al via questa notte con la cerimonia d’apertura prima della sfida tra Al Ahly e l’Inter Miami.

I nerazzurri, invece, esordiranno nel torneo mercoledì 18 giugno contro il Monterrey.

Mondiale per Club, il calendario dell’Inter

L’Inter si prepara a scendere in campo per il Mondiale per Club. I nerazzurri debutteranno mercoledì 18 giugno contro il Monterrey.

Sabato 21 giugno invece è in programma la sfida contro l’Urawa Reds mentre giovedì 26 giugno giocheranno contro il River Plate.