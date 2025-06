Inter: Taremi piace al Beskitas, ma è difficile un’operazione a titolo definitivo

C’è il Besiktas sull’attaccante dell’Inter: il punto

Sirene turche per Mehdi Taremi. Come merso in giornata, l’attaccante dell’Inter piace al in Super Lig, di preciso al Besiktas.

Se è vero l’interesse del club bianconero per l’iraniano, è vero anche che l’operazione, almeno al momento è difficile.

Il problema è che sembra difficile che il Besiktas possa arrivare ad acquistarlo dall’Inter, facendo quindi un’operazione a titolo definitivo. L’interesse è solo per un prestito.

Il classe ’92 in questi giorni non è con la squadra negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, essendo rimasto bloccato in Iran a causa della guerra.