Inter, concessi più giorni a Taremi prima degli allenamenti in gruppo

L’Inter torna ad allenarsi in vista della prossima stagione. Tra gli assenti c’è Taremi al quale sono stati concessi alcuni giorni in più dal club prima di tornare in gruppo.

Dopo esser stato bloccato in Iran a causa della guerra in Medio Oriente i nerazzurri hanno permesso all’attaccante di rientrare ad allenarsi con la squadra più tardi.

A causa della guerra il classe ’92 aveva anche saltato il Mondiale per Club con l’Inter.

Nel frattempo in questi giorni si allenerà con continuità insieme a un preparatore atletico.