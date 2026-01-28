Inter, sondaggio per Moussa Diaby dell’Al-Ittihad: il giocatore apre al trasferimento
Inter, sondaggio per Moussa Diaby dell’Al-Ittihad: l’esterno francese spinge per il ritorno in Europa.
Continua il mercato dell’Inter, con il club nerazzurro che guarda in Arabia Saudita, e mette nel mirino Moussa Diaby. I nerazzurri infatti, hanno fatto un primo sondaggio per l’esterno offensivo dell’Al Ittihad.
Un’operazione tutt’altro che semplice vista la resistenza del club saudita, poco incline a privarsi del giocatore. Diversa però, la posizione dell’esterno francese, che spinge per un ritorno in Europa dopo le esperienze con PSG e Aston Villa.
La dirigenza interista lavora su un prestito con diritto di riscatto. Diaby, anche ex Crotone, è arrivato all’Al Ittihad due anni fa per una cifra importante: ben 60 milioni di euro versati ai Villains.
Un nome a sorpresa, quello del francese classe 1999, per il ruolo di esterno destro nel 3-5-2. Con diverse squadre su Luis Henrique e Dumfries infortunato, la dirigenza nerazzurra pensa anche a lui per affidargli la fascia in un ruolo leggermente diverso dal suo. Una trattativa che, comunque, non è un’alternativa alla pista Perisic.
In un certo senso, il francese conosce già l’Inter: ad agosto 2024, infatti, segnò una doppietta in amichevole proprio contro i nerazzurri.