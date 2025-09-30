Inter-Slavia Praga, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Inter-Slavia Praga: le scelte di Chivu e Trpišovský.
L’Inter torna a giocare in Champions League dopo la vittoria nella gara d’esordio contro l’Ajax: il 2-0 dei nerazzurri li lancia verso il prossimo match, l’esordio a San Siro contro lo Slavia Praga.
La squadra di Chivu si presenta alla partita dopo la vittoria in Serie A contro il Cagliari, arrivata nell’ultimo turno.
Anche lo Slavia Praga arriva da una vittoria in campionato: venerdì 26 settembre la squadra ceca ha battuto il Dukla per 2-0.
A circa un’ora dalla partita, le formazioni ufficiali.
Le formazioni ufficiali di Inter-Slavia Praga
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram
A disposizione: Martinez, De Vrij, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Barella, Akanji, Carlos, Darmian, Esposito
SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Markovic; Vicek, Chaloupek, Zima, Hashioka; Doudera, Dorley, Zafeiris, Dorley, Sadilek, Provod; Kusej. All. Jindrich Trpisovsky
A disposizione: Rezek, Toula, Moses, Prekop, Schranz, Markovic, Boril, Chytil, Cham, Chory, Sanyang. Mbodji
Dove vedere Inter-Slavia Praga in TV e streaming
La partita tra Inter e Slavia Praga, in programma martedì 30 settembre alle 21:00, si giocherà a San Siro. La partita potrà essere seguita in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go