Chivu: “Orgoglioso di questa Inter. Sta giocando le partite con lo spirito giusto”

L’Inter di Chivu vince 2-0 contro lo Slavia Praga: la squadra nerazzurra ha superato la formazione ospite grazie ai gol di Lautaro Martinez e Denzel Dumfries.

L’ex difensore, al termine della sfida, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo trattato questa gara come una partita importante. Quando si perde non va bene, quando si vince c’è troppo entusiasmo”.

Chivu ha proseguito: “I ragazzi hanno cercato di essere propositivi, bisogna avere la felicità e la passione giusta senza perdere i comportamenti, l’atteggiamento giusto. La squadra sta crescendo sotto questo punto di vista”.

L’allenatore ha parlato delle condizioni di Thuram che è uscito per infortunio: “Dice di aver avuto crampo. Domani farà gli accertamenti ma speriamo non sia nulla di grave. Sette cambi rispetto a Cagliari? C’erano 72 ore tra una partita e l’altra. Volevo far riposare qualcuno. Ma sempre con l’attenzione di non perdere l’equilibrio”.

Inter, le parole di Chivu

Chivu ha continuato parlando di Zielinksi e Bisseck: “Sono contento che abbiamo avuto la possibilità di giocare. Sabato ci sarà un’altra partita importante (contro la Cremonese, ndr) e dovrò pensare al fatto che tanti ragazzi andranno anche in nazionale”.

L’allenatore ha concluso: “Io non sono deluso dalla mia squadra. Sono consapevole che la perfezione non esiste ma vedo tanta applicazione da parte dei ragazzi. Questo mi rende felice, orgoglioso di questo gruppo”.