Le parole del presidente dell’Inter a pochi minuti dalla sfida di Champions League contro lo Slavia Praga

L’Inter è pronta a tornare in campo: la squadra di Chivu, reduce dalla vittoria 2-0 in campionato contro il Cagliari in campionato, oggi (30 settembre) sfiderà lo Slavia Praga.

I nerazzurri hanno inaugurato la loro avventura in Champions League con un successo. Quello ottenuto il 17 settembre, contro l’Ajax, per 2-0.

A pochi minuti dalla gara contro lo Slavia Praga, dunque, Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le parole del Presidente dell’Inter.

Inter, le parole di Marotta

Marotta ha parlato della questione San Siro: “Siamo molto felici e soddisfatti. Lo stadio è un valore aggiunto per tutte le squadre.” Ha poi continuato sui risultati ottenuti: “Siamo riusciti ad ottenere risultati concreti e continui in questi anni e di ciò siamo soddisfatti. L’obiettivo è di continuare così anche questa stagione.”

Il presidente dell’Inter ha concluso: “Operazioni come quella di Mbappé in Italia ora non sono possibili. In Serie A c’è un solo campione, che è Modric, ed è arrivato a 40 anni. Evidentemente il nostro è un campionato di transizione.”