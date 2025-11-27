Notizie positive per l’Inter dall’infermeria. Mkhitaryan è tornato in gruppo, Dumfries sta meglio ma si attendono novità

L’Inter vuole archiviare la sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid con un successo in campionato. Domenica 30 novembre i nerazzurri affronteranno il Pisa con la speranza di ritrovare qualche titolare fermo ai box.

Oggi, 27 novembre, la squadra di Cristian Chivu ha svolto un lavoro di scarico con la squadra divisa in due gruppi. La prima notizia positiva riguarda Mkhitaryan, con l’armeno che è tornato ad allenarsi con i compagni.

Chivu sorride anche per le condizioni di Piotr Zielinski e Yann Bisseck. Il centrocampista polacco e il difensore tedesco, in campo contro l’Atletico, stanno bene.

Le notizie positive arrivano anche da Denzel Dumfries. Il terzino olandese sta meglio e il club spera di averlo nuovamente a disposizione tra la sfida contro il Como e quella in Champions contro il Liverpool. Le condizioni di Dumfries, però, saranno definite solo durante la prossima settimana.