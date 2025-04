Champions League, l’Inter in finale se: le combinazioni con il Barcellona

È parità al Montjuic tra Barcellona e Inter con un rocambolesco 3-3: cosa serve ai nerazzurri per andare in finale di Champions League.

Spettacolo al Montjuic tra Barcellona e Inter: la squadra di Simone Inzaghi va in vantaggio sullo 0-2 nel primo tempo, grazie a due gol fantastici di Thuram e Dumfries, per poi subire la reazione fragorosa dei blaugrana.

La squadra di Flick reagisce con una perla di Lamine Yamal, poi pareggia con la zampata di Ferran Torres. Ancora Dumfries per il vantaggio nerazzurro, poi la pronta risposta del Barcellona con una bordata da fuori di Raphinha, che finisce in porta dopo la deviazione di Sommer.

Tante emozioni per la semifinale di andata di Champions League, con il ritorno previsto a San Siro per martedì 6 maggio alle 21:00.

Ma cosa deve fare l’Inter per passare il turno? Andiamo a scoprirlo insieme.

Cosa deve fare l’Inter per passare il turno

Con il pareggio conquistato al Montjuic, l’Inter per passare il turno contro il Barcellona ha soltanto un risultato: vincere. Con l’annullamento del gol doppio in trasferta, infatti, si partirà dallo 0-0 in casa dei nerazzurri.

In caso di parità nei 90 minuti, si andrà ai tempi supplementari, con le squadre che cercheranno di sbloccare la partita nei 30′ minuti di extra time. In caso di rinnovata parità, si deciderà tutto alla lotteria dei rigori.

La possibile avversaria dell’Inter in finale di Champions League

Per conoscere l’eventuale altra finalista, l’Inter dovrà aspettare mercoledì 7 maggio, con il PSG che ospiterà al Parco dei Principi l’Arsenal di Mikel Arteta. Si partirà dal vantaggio dei parigini conquistato grazie al gol di Ousmane Dembelé a Wembley.