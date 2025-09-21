L’Inter torna a vincere in A con i gol dei difensori: contro il Sassuolo finisce 2-1

Inter (Imago)

La domenica di Serie A si chiude con la vittoria dell’Inter sul Sassuolo: i nerazzurri ritrovano i tre punti grazie a Dimarco e Carlos Augusto

Poco meno di un mese dopo l’ultima volta, l’Inter torna a vincere in campionato. 3 punti importanti per i nerazzurri, che hanno avuto la meglio sul Sassuolo con il risultato di 2-1.

79 minuti di apparente calma a San Siro, prima di un finale da “pazza Inter”. Inizialmente ci ha pensato Dimarco a mettere in discesa il match con una rete 14′, risultando decisiva fino a dieci minuti dal termine.

È a partire dall’80, infatti, che la partita è “esplosa”. Prima con un gol di Carlos Augusto, che sembrava aver chiuso definitivamente i conti, poi con il 2-1 targato Cheddira arrivato solo tre minuti più tardi. Poi sono passati 120 secondi e i padroni di casa hanno ritrovato il gol con Frattesi, annullato però per fuorigioco dall’assistente.

Niente da fare alla fine per il Sassuolo, che ha provato a trovare il gol del pareggio sbattendo però contro la difesa nerazzurra. Chivu può così sorridere: le sconfitte contro Udinese e Juventus sono solo un lontano ricordo. Ora, dopo il successo di Amsterdam, è arrivata la vittoria anche in campionato: la rimonta verso i piani alti della classifica è appena partita.