Le formazioni ufficiali schierate da Chivu e Grosso per la sfida tra Inter e Sassuolo.

A chiudere la domenica della quarta giornata di campionato ci saranno Inter e Sassuolo che scenderanno in campo alle 20.45.

Da una parte i padroni di casa arrivano dalla vittoria nella prima giornata della League Phase di Champions League contro l’Ajax. Lautaro Martinez è tornato a disposizione ma dal primo minuto ci sarà Pio Esposito accanto a Thuram. In difesa riposa anche Bastoni, sostituito da Carlos Augusto.

Dall’altra gli ospiti si presentano a San Siro dopo la vittoria casalinga contro la Lazio. Grosso sulla destra conferma Coulibaly al posto di Walukiewicz (che ha qualche problema) e sceglie Laurienté per completare il tridente d’attacco.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali del match

Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

A disposizione: Di Gennaro, Sommer, Bastoni, Bisseck, Bonny, Darmian, de Vrij, Diouf, Frattesi, Luis Henrique, Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Palacios, Zielinski

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

A disposizione: Satalino, Turati, Candé, Volpato, Cheddira, Boloca, Pieragnolo, Romagna, Fadera, Moro, Odenthal, Lipani, Thorstvedt, Iannoni, Pierini

Dove vedere il match in tv e streaming

La gara tra Inter e Sassuolo, in programma per domenica 21 settembre alle 20:45 e valida per la 4ª giornata di Serie A, sarà visibile su DAZN.

In streaming, invece, il match sarà disponibile sull’app di DAZN.