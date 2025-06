Inter, la probabile formazione contro il River Plate: Thuram non verrà rischiato

La probabile formazione di Cristian Chivu in vista di Inter-River Plate al Mondiale per Club

Continua il cammino dell’Inter di Cristian Chivu al Mondiale per Club in terra americana. Dopo il pareggio contro l Monterrey di Sergio Ramos e la vittoria allo scadere contro i giapponesi dell’Urawa Reds, ora tocca al River Plate.

Una partita da non sottovalutare per i nerazzurri, che vogliono accedere agli ottavi della competizione. Per farlo, dunque, attenzione anche all’altro match del girone E, anche se con un’eventuale vittoria non ci sarebbero problemi.

Per affrontare la squadra di Martinez Quarta e Franco Mastantuono, Chivu dovrebbe ricorrere per la prima volta a un 3-5-2 sulla scia di quanto visto negli ultimi anni con Simone Inzaghi in panchina.

L’unico dubbio rimane ancora su Marcus Thuram, che nella giornata di ieri ha iniziato il riscaldamento con i compagni e ha poi proseguito a parte con lavoro differenziato. Il francese, dunque, non verrà rischiato, lasciando spazio ad altri profili a fianco dell’imprescindibile Lautaro Martinez, già autore di due gol.

Inter, la probabile formazione contro il River Plate

Sarà un 3-5-2 “Inzaghiano” per Cristian Chivu in vista della terza sfida dell’Inter nel Mondiale per Club. A partire dalla porta, il solito Yann Sommer a difendere i pali e davanti a lui una difesa tutta italiana con Acerbi al centro, Darmian braccetto di destra e Alessandro Bastoni a sinistra.

La linea di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Kristjan Asllani al centro, con Barella e Mkhitaryan mezze ali. Sulle fasce, spazio a Dumfries che torna titolare e a Dimarco sulla sinistra. In attacco, infine, coppia inedita Lautaro Martinez-Pio Esposito, che dopo il debutto in nerazzurro dovrebbe trovare anche la prima da titolare.

I nerazzurri di Cristina Chivu, dunque, dovrebbero scendere in campo così alle 3:00 del mattino italiano contro il River Plate.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu