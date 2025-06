L’Inter vince contro il River Plate e vola agli ottavi di finale del Mondiale per Club

L’Inter vince contro il River Plate e si qualifica per gli ottavi di finale

Missione compiuta per l’Inter. I nerazzurri vincono contro il River Plate a Seattle, e strappano un pass per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Chivu, dopo quella contro l’Urawa Reds.

A prendersi la scena nella serata americana è stato Francesco Pio Esposito. All’esordio da titolare con la maglia dell’Inter in una partita ufficiale, l’attaccante classe 2005 prima ha battagliato a lungo con i difensori dei Millionarios, e poi ha spianato la strada verso gli ottavi di finale con il suo primo gol in nerazzurro.

Dopo la rete di Carboni contro l’Urawa Reds, ancora una volta i giovani sono stati decisivi per il Mondiale per Club dell’Inter. A chiudere il discorso ci ha pensato Bastoni, che spegne le residue speranze di rimonta del River Plate con un gol dal limite dell’area.

Nel finale scene di tensione per alcune frizioni tra Dumfries e Acuña. Forse per evitare provvedimenti disciplinari, il terzino olandese è corso negli spogliatoi, mentre Chivu e tutti i giocatori in campo sono intervenuti per calmare l’argentino.

Pio Esposito: “Non riuscivo a crederci”

Uno dei più attesi in casa Inter in questo Mondiale per Club era Pio Esposito, dopo la stagione da protagonista assoluto vissuta con la maglia dello Spezia. Il classe 2005 non ha tradito le aspettative: “Sono veramente orgogliosissimo di quanto fatto in questa partita“.

Per il numero 94 è il primo gol con la maglia nerazzurra: “Quando ho visto la palla entrare è stato scioccante, non riuscivo a crederci. Sono contento per il gol, per la prestazione e per il passaggio del turno”

Inter, ora il Fluminense

I tre punti consentono all’Inter di chiudere in vetta il girone E del Mondiale per Club, davanti al Monterrey che in contemporanea ha vinto per 3-0 contro l’Urawa Reds.

Agli ottavi di finale i nerazzurri affronteranno il Fluminense, arrivato secondo nel girone F, alle spalle del Borussia Dortmund. Il match è in programma per lunedì 30 giugno al Bank of America Stadium. Il fischio d’inizio è previsto per le 21:00 italiane.