Le scelte di Chivu e Gallardo per il match valevole per l’ultima giornata del girone E del Mondiale per Club

È tutto pronto per l’ultima giornata del girone E del Mondiale per Club. L’Inter insegue un posto agli ottavi di finale: agli uomini di Chivu basta un pareggio per essere sicuri di approdare al prossimo turno.

I nerazzurri cercano la seconda vittoria consecutiva, dopo quella contro l’Urawa Reds, arrivata nei minuti di recupero grazie a un gol di Valentin Carboni. Con un successo Lautaro e compagni chiuderebbero il girone da primi in classifica, e affronterebbero il Fluminense. In caso di secondo posto, invece, l’Inter affronterebbe il Borussia Dortmund.

Chi non sarà della partita contro gli argentini è Hakan Calhanoglu. Il turco si è fermato per una distrazione al soleo della gamba destra. Assente anche Marcus Thuram, che non verrà rischiato.

Di seguito le scelte ufficiali di Inter-River Plate.

Inter River Plate, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All: Cristian Chivu

RIVER PLATE (4-2-3-1): Armani; Montiel, Paulo Diaz, Martinez Quarta, Acuña; Kranevitter, Aliendro; Meza, Mastantuono, Colidio; Borja. All: Marcelo Gallardo

Dove vedere la partita in diretta tv o streaming

La gara valevole per la terza giornata del girone E del Mondiale per Club vedrà Inter e River Plate sfidarsi giovedì 26 maggio alle 03:00 al Lumen Field di Seattle. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Italia Uno.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn e su Mediaset Play.