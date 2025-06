Mondiale per Club, cosa serve all’Inter per raggiungere gli ottavi

Cosa serve all’Inter per raggiungere gli ottavi nel Mondiale per Club? Le Combinazioni

Dopo aver pareggiato nella gara d’esordio contro il Monterrey e aver strappato 3 punti in exremis contro gli Urawa Red Diamonds, l’Inter di Cristian Chivu è salita a 4 punti nel Gruppo E del Mondiale per Club.

Con ancora una sfida da disputare contro il River Plate (in programma giovedì 26 giugno), i nerazzurri si trovano esattamente a pari punti con gli argentini, reduci da una vittoria contro gli Urawa e da un pareggio contro il Monterrey.

Conti alla mano, manca davvero poco alla squadra di Chivu per qualificarsi agli ottavi della competizione.

Di seguito, tutte le combinazioni favorevoli ai nerazzurri.

Inter qualificata agli ottavi se… Tutte le combinazioni:

La squadra allenata da Chivu è sicura di un posto agli ottavi se dovesse vincere o anche solo pareggiare la prossima sfida in programma contro gli argentini del River Plate. Se dovesse vincere, avrebbe anche il primo posto del girone assicurato. Anche in caso di sconfitta però l’Inter si qualificherebbe agli ottavi: il tutto è legato alla non vittoria del Monterrey (adesso a quota 2 punti) nell’ultima partita contro gli Urawa Reds. Se il Monterrey dovesse invece vincere e l’Inter no, i messicani scavalcherebbero i nerazzurri in classifica, facendoli scivolare al terzo posto e, quindi, eliminandoli.

Un altro possibile scenario è invece rappresentato dalla possibilità in cui le 3 squadre – escludendo gli Urawa Reds – dovessero finire tutte a 5 punti. In questo caso si andrebbero a considerare tutti i criteri FIFA, che in ogni caso andrebbero a premiare comunque l’Inter: squadre alla pari, differenza reti negli scontri diretti e gol messi a segno negli scontri diretti.