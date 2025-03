Inter, sono nove i punti persi per gol subiti dopo l’80’

Con il gol di Billing all’87’ l’Inter di Simone Inzaghi perde due punti: sono nove in totale quelli persi per reti subite dopo l’80’

“Stiamo lavorando tanto per non far capitare più queste cose“: così Simone Inzaghi ha parlato dei tanti gol che l’Inter ha subito in questa stagione nei minuti finali.

I nerazzurri, infatti, hanno perso ben 9 punti per le reti subite dall’80’ minuto in poi. A costare 1 punto è stato il gol di Gabbia all’89’ subito nel derby contro il Milan.

Sono costate due punti in, invece, la rete di Billing stasera, 1 marzo, quella di Messias in Genoa-Inter, quella di Dany Mota in Monza-Inter e quella di Yildiz in Inter-Juventus.

Calo finale che è costato caro all’Inter anche in Champions League e nella finale di Supercoppa italiana persa nel derby contro il Milan.

La sconfitta in Champions League e quella in Supercoppa

L’Inter di Simone Inzaghi ha perso solamente una partita in questa nuova edizione della Champions League e anche in quel caso la rete decisiva è arrivata dopo l’80’ minuto. Nella gara contro il Bayer Leverkusen, infatti, il gol dei tedeschi da 3 punti di Mukiele è arrivato al 90′.

Stessa storia, poi, nella finale di Supercoppa italiana con il Milan che ha ribaltato la gara con la rete di Pulisic all’80’ e quella di Abraham al 90’+3.