Inter-PSG è Sommer contro Donnarumma: la sfida fra i protagonisti e il precedente

Inter e PSG si affronteranno in finale: sarà l’occasione per la sfida tra Sommer e Donnarumma, protagonisti nelle rispettive semifinali

La finale di Champions League sarà uno scontro del tutto inedito: Inter e Paris Saint-Germain non si sono mai affrontate in uno scontro ufficiale. La squadra di Luis Enrique ha superato le semifinali battendo due volte l’Arsenal, ed è tornata in finale 5 anni dopo l’ultima volta.

Per i nerazzurri, invece, si tratta della seconda finale in tre stagioni. Sarà la prima volta per i due club, ma non per l’allenatore dei parigini, che ha già affrontato l’Inter quando si trovava sulla panchina della Roma. L’atto finale della Champions League, però, metterà di fronte diversi protagonisti delle rispettive squadre, e tra questi è impossibile non menzionare i due portieri.

Sommer e Donnarumma, infatti, sono stati protagonisti assoluti nelle due semifinali e non solo. Il portiere dell’Inter ha salvato più volte i compagni, soprattutto con la parata su Lamine Yamal a 6 minuti dalla fine, in cui molti hanno rivisto l’intervento di Julio Cesar su Messi nel 2010.

Dall’altra parte l’ex Milan sta diventando sempre più importante per il PSG, e come ha dichiarato nel post partita con l’Arsenal, la sua intenzione è quella di continuare a esserlo.

Donnarumma-Sommer: solo due precedenti in carriera

Donnarumma e Sommer sono stati protagonisti con PSG e Inter nei rispettivi cammini in Champions. Il portiere classe ’99 è stato premiato come miglior giocatore in campo nel ritorno dei quarti contro il Liverpool, mentre il numero uno nerazzurro è stato l’MVP di Inter-Barcellona.

Non sarà però la prima volta che i due si affrontano. In carriera ci sono infatti due precedenti tra Sommer e Donnarumma, entrambi in Champions League nella stagione 2022/23, quando il portiere dell’Inter giocava al Bayern Monaco. In quell’occasione furono i bavaresi a vincere entrambe le gare degli ottavi, e lo svizzero riuscì a mantenere la porta inviolata all’andata e al ritorno.

Numeri a confronto

I numeri confermano la super stagione di Yann Sommer. In Champions League, il portiere dell’Inter ha incassato 11 reti in 13 gare, con lo 0.85% di gol concessi per partita. Lo svizzero ha sventato il 70% dei tiri diretti verso la propria porta, totalizzando 3.69 parate a gara. Gigio Donnarumma ha raccolto numeri inferiori in Europa.

Il portiere del Paris Saint-Germain ha incassato 14 gol in 14 partite, uno a gara. L’estremo difensore della Nazionale italiana ha sventato il 59.6% dei tiri avversari, con una media di 2.43 parate a partita. Nel calcio moderno, il portiere è spesso l’undicesimo uomo di movimento. Dunque, anche la precisione nei passaggi dell’estremo difensore diventa fondamentale per vincere le partite. Nell’edizione in corso della Champions League, Sommer ha completato l’80.1% dei passaggi tentati. Inferiori i numeri di Donnarumma, con il portiere del PSG che si ferma al 74.9% di precisione.