PSG-Inter sarà anche Luis Enrique-Inzaghi. E quel precedente con la Roma…

Simone Inzaghi e Luis Enrique si affronteranno per la prima volta: ma non è l’unico dato da tenere sott’occhio

Sarà Inter-PSG la finale di Champions League. La formazione di Simone Inzaghi, il prossimo 31 maggio alle 21:00, affronterà la squadra allenata da Luis Enrique.

Uno scontro inedito. Almeno, quello sulle panchine. Inzaghi e Lusi Enrique, nel corso della loro carriera da allenatore, non si sono mai affrontati.

Ma non solo: se Inzaghi non ha mai sfidato il PSG; c’è da dire che lo stesso non vale per il collega spagnolo. Luis Enrique, infatti, ha sfidato per due volte l’Inter come allenatore. Nella stagione 2011/12, quando guidava la Roma.

In quel frangente, i giallorossi raccolsero un totale di quattro punti. La sfida d’andata terminò 0-0. Mentre quella di ritorno, giocata allo stadio Olimpico, vide i padroni di casa vincere 4-0 grazie ai gol di Juan, Bojan Krkic e Fabio Borini, quest’ultimo autore di una doppietta.

Inter-PSG, uno scontro inedito

Inter e PSG non si sono mai affrontate in uno scontro ufficiale. Si sfideranno anche due ex calciatore del Milan, vale a dire Hakan Çalhanoğlu e Gianluigi Donnarumma. Ma ormai, quello fa parte del passato. Da una parte ci sono i nerazzurri che hanno superato il Barcellona al termine di due sfide molto intense.

Dall’altra ci sono i francesi del PSG, che con due ottime prestazioni hanno battuto l’Arsenal di Mikel Arteta sia nella gara d’andata che in quella di ritorno.