PSG-Inter, le formazioni ufficiali della finale di Champions League

Le formazioni ufficiali della finale di Champions League tra PSG e Inter

L’attesa è finita: è tempo di Paris Saint-Germain-Inter. Alla Munich Football Arena di Monaco sono pronte a scendere in campo le formazioni di Luis Enrique e Inzaghi per la finalissima di Champions League.

I nerazzurri di Inzaghi avranno l’occasione per rifarsi dopo la sconfitta contro il Manchester City di due anni fa

I francesi invece sono alla caccia della prima Champions della loro storia.

La storia passa da Monaco, e sia Inzaghi che Luis Enrique si affidano ai loro migliori 11 con un solo obiettivo per la testa: alzare la Coppa.

Le formazioni ufficiali di PSG-Inter

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

A disposizione: Safonov, Tenas, Kimpembe, Ramos, Lee, L. Hernandez, Mayulu, Barcola, Zaire-Emery, Lucas Beraldo, Mbaye

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Frattesi, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Darmian, Zalewski, Tarem

Dove vedere la finale di Champions League

La partita tra Paris Saint-Germain e Inter valida come finale della UEFA Champions League 2024/2025, è in programma allo stadio Munich Football Arena di Monaco di Baviera per sabato 31 maggio alle ore 21:00.

L’incontro sarà trasmesso in TV su Sky e NOW, mentre in streaming su Sky Go e NOW TV. Inoltre, sarà visibile anche in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre (canale 8).