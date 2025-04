Inter, il programma della vigilia: allenamento in Italia. Poi il viaggio verso Barcellona

La formazione di Simone Inzaghi è pronta a sfidare il Barcellona nella semifinale d’andata di Champions League

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a tornare in campo. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia – contro il Milan – e la sconfitta in campionato contro la Roma, i nerazzurri sono attesi da un importante match.

Domani, mercoledì 30 aprile a partire dalle 21:00, Lautaro Martinez e compagni sfideranno il Barcellona nel match valevole per la semifinale d’andata di Champions League. La gara, come noto, si giocherà allo stadio olimpico Lluís Companys. E a tale proposito: cambia qualcosa dopo il maxi blackout che ha colpito la Spagna nelle scorse ore?

La risposta è no. Intorno alle 12:30 di ieri – lunedì 28 aprile – un maxi blackout ha colpito la Spagna e provocato effetti anche in Portogallo e alcune zone della Francia. Ma questo non ha inciso sul programma dell’Inter.

La squadra nerazzurra, infatti, si allenerà questa mattina in Italia. A seguire, ecco la partenza verso Barcellona.

Barcellona, Inter ed Eyjafjallajokull

Seppur il sogno del ‘Triplete’ sia ormai svanito, questa situazione ha riportato – nella mente dei tifosi nerazzurri – un ricordo indelebile. Quello dell’eruzione, nel 2010, del vulcano islandese Eyjafjallajokull.

A causa delle sue eruzioni, infatti, il Barcellona – che avrebbe affrontato i nerazzurri nella semifinale di Champions League – dovette arrivare a Milano in pullman.