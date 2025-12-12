Il punto sulla difesa dell’Inter a seguito degli infortuni e dei contratti in scadenza

Seconda in classifica a -1 dalla vetta, ancora sesta in League Phase di Champions nonostante le due sconfitte consecutive contro Atletico e Liverpool.

In casa Inter, però, sembra emergere il problema della difesa. Tra infortunati e giocatori in scadenza, infatti, la situazione sembra essere precaria.

A partire dal recente stop per Francesco Acerbi, costretto al cambio nel primo tempo contro i Reds per un problema che lo terrà ai box almeno per un mese. Passando poi per Denzel Dumfries, ancora non rientrato e su cui non si capiscono i tempi di recupero.

Ma anche la situazione di Matteo Darmian, a sua volta da tempo out per un problema fisico. Fino ad arrivare a Stefan De Vrij, quest’anno significativamente più indietro nelle gerarchie nerazzurre e con il contratto in scadenza a giugno 2026.

Akanji, Bisseck e Bastoni ma non solo: le certezze dell’Inter

Nonostante questi intoppi, c’è un’altra parte della difesa nerazzurra che non sembra creare problemi. A partire da un Manuel Akanji che, dopo essere arrivato allo scadere del calciomercato estivo è subito diventato imprescindibile nelle gerarchie di Chivu sia come braccetto di destra che, all’occorrenza, come centrale di difesa. L’attenzione, per lui, è già in parte all’estate quando si capirà di più in merito a un possibile riscatto nerazzurro o un ritorno al City. “Spero che l’Inter mi acquisti a titolo definitivo. Sono molto felice qui, quindi… vedremo“, sono state le sue dichiarazioni nei giorni passati.

Ottime risposte anche da Yann Bisseck, a sua volta provato nel doppio ruolo e in netta crescita. Così come, ovviamente, da Alessandro Bastoni che continua a raccogliere buone prestazioni come dimostrano e 18 presenze da titolare su 18 impegni tra campionato e Champions. Pochi problemi anche sulla fascia sinistra per quanto riguarda Dimarco, che sembra essere rinato sotto la guida del nuovo allenatore, ma anche per Carlos Augusto, che quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente.

Qualche dubbio, invece, sulla fascia destra. In assenza di Dumfries, infatti, la squadra ha dovuto un po’ adattarsi. Diouf, Luis Henrique e lo stesso Carlos Augusto sono stati provati nel suo ruolo, senza mai riuscire a fornire le prestazioni dell’olandese. Una situazione di certo da monitorare, anche in attesa della finestra di calciomercato invernale.