La probabile formazione dell’Inter in vista della sfida contro il Venezia, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Dopo la vittoria contro il Pisa, firmata da una bella doppietta di Lautaro Martinez, l’Inter torna a San Siro per affrontare il Venezia in Coppa Italia. I nerazzurri cercano un pass per i quarti di finale, dove affronterebbero la vincente di Roma-Torino.

Tanto turnover in vista per Cristian Chivu, in vista anche degli impegni contro Como e Liverpool a San Siro. Per questo, i nerazzurri si preparano a cambiare ben nove giocatori rispetto alla vittoria contro il Pisa nell’ultimo weekend.

Dal 2008, anno in cui è cambiato il format della Coppa Italia, l’Inter è stata eliminata agli ottavi di finale solo due volte. La prima contro l’Udinese nel 2013 da un gol di Maicosuel, la seconda nel 2023 dal Bologna di Thiago Motta, con le reti di Beukema e Ndoye.

Nella scorsa stagione, invece, l’allora squadra di Inzaghi ha superato proprio l’Udinese in questo turno. Il percorso dei nerazzurri è poi finito in semifinale contro il Milan, dopo aver battuto anche la Lazio ai quarti di finale. Di seguito la probabile formazione dell’Inter in vista della sfida contro il Venezia.

Inter, la probabile formazione contro il Venezia

In porta dovrebbe tornare Josep Martinez, che in stagione ha giocato solo contro Sassuolo e Cagliari. In difesa dovrebbe tornare Bisseck con De Vrij, mentre Carlos Augusto dovrebbe completare il terzetto. A centrocampo Zielinski in regia, con Frattesi e Sucic, l’unico confermato rispetto alla vittoria contro il Pisa. Dubbi per Chivu sugli esterni: c’è l’opzione di vedere Diouf come esterno destro titolare per la prima volta, con Luis Henrique a sinistra. L’alternativa è Cocchi sul lato sinistro, classe 2007 di solito impiegato con la formazione U23, e l’ex Marsiglia dall’altra parte. Davanti dovrebbe esserci la coppia composta inedita da Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito.

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Luis Henrique; Thuram, Francesco Pio Esposito. All: Chivu

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara tra Inter e Venezia, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma alle ore 21, sarà visibile in diretta esclusiva su Italia 1, canale numero 6 del digitale terrestre.

Il match sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.