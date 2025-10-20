Le possibili scelte di Chivu in vista della prossima sfida di Champions League

L’Inter è pronta a tornare in campo: la squadra di Chivu, reduce dalla vittoria 1-0 contro la Roma, è pronta ad affrontare l’Union Saint-Gilloise nel match valido per la terza giornata di Champions League, in programma martedì 21 ottobre alle 21:00.

I nerazzurri, che hanno raccolto sei punti nelle prime due uscite europee, potrebbero fare diversi cambi. L’allenatore infatti pensa al turnover con De Vrij, Sucic, Carlos Augusto e Pio Esposito in campo da titolari.

In attacco, insieme al classe 2005, dovrebbe esserci Lautaro Martinez. Ma non si esclude la possibilità che, al posto dell’argentino, ci sia Bonny (decisivo nella gara contro la Roma).

Darmian, Di Gennaro e Thuram sono ancora indisponibili. Chivu proverà a recuperare il francese per la sfida di Serie A contro il Napoli, in programma sabato 25 ottobre alle 18:00.