Inter, la probabile formazione contro l’Udinese

L’Inter di Cristian Chivu torna di nuovo in campo per la 2ª giornata di Serie A: la probabile formazione

Dopo la strabiliante vittoria per 5-0 sul Torino di Baroni, l’Inter di Cristian Chivu si appresta a tornare di nuovo in campo davanti ai propri tifosi.

L’avversaria della seconda giornata di Serie A è l’Udinese di Kosta Runjaić, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Verona in trasferta.

Appuntamento domenica 31 agosto 2025 allo stadio San Siro con fischio d’inizio previsto alle 20:45.

Di seguito le probabili scelte di Cristian Chivu per questa seconda giornata di Serie A.

La probabile formazione dell’Inter

Dopo una prima vittoria netta contro il Torino per 5-0, Cristian Chivu va verso la conferma del blocco che si è imposto. Dovrebbe esserci un solo cambio, con Hakan Calhanoglu che torna a disposizione in regia dopo aver scontato la squalifica. Anche Pio Esposito tra i convocati per la prima volta.

In porta, spazio ovviamente a Yann Sommer e davanti a lui difesa a tre titolare con Acerbi al centro, Bastoni braccetto di sinistra e Pavard a destra. A centrocampo, invece, il già citato Calhanoglu si riprende il suo posto in regia, affiancato da Sucic mezz’ala sinistra e Barella mezz’ala destra. Panchina dunque per Mkhitaryan titolare alla 1ª giornata.

Sulle fasce, di nuovo Dumfries a destra e Dimarco a sinistra. Mentre in attacco confermatissima la ThuLa con capitan Lautaro e Thuram, che hanno già trovato la via del gol all’esordio stagionale. In panchina pronto Bonny – anche per lui un gol da subentrato con il Torino – e Pio Esposito che freme per l’esordio davanti a 75 mila di San Siro dopo essere stato chiamato in Nazionale.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu