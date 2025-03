Inter, la probabile formazione contro l’Udinese

La probabile formazione provata da Simone Inzaghi in vista di Inter-Udinese, valida per la 30ª giornata di Serie A

Dopo la sosta nazionali, il campionato riprende nell’ultimo weekende del mese di marzo.

La prima della classe ospita in casa la squadra allenata da Kosta Runjaic che occupa la decima posizione della classifica con 40 punti raccolti.

Nel turno che precede la settimana della semifinale d’andata di Coppa Italia, i nerazzurri contano di vincere per mantenere di (almeno) tre punti il distacco dal Napoli secondo.

Rispetto al successo ottenuto con l’Atalanta, per Inter-Udinese Inzaghi è chiamato ad apportare qualche modifica, come dimostra la probabile formazione.

La probabile formazione dell’Inter contro l’Udinese

Pochi dubbi per Simone Inzaghi anche a causa delle indisponibilità fisiche di Lautaro Martinez, Dumfries e Zielinski, oltre che della squalifica di Bastoni. In porta confermato Sommer alle spalle del terzetto Pavard, Acerbi, Bisseck, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Carlos Augusto. Sulle corsie esterne tornano a disposizione e dal 1′ Darmian a destra, Dimarco a sinistra. Centrocampo titolare composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Accanto al recuperato Thuram si giocano un posto Correa (favorito) e Arnautovic.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi

Joaquin Correa, Inter (Imago)

Dove vedere Inter-Udinese in TV e streaming

La partita tra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Udinese di Kosta Runjaic andrà in scena allo stadio Meazza in San Siro domenica 30 marzo alle ore 18:00. Sarà visibile in diretta co-esclusiva su DAZN e su Sky.

Per gli abbonati Sky, sarà possibile sintonizzarsi ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251). Oltre che in TV, lo streaming sarà accessibile tramite le piattaforme streaming Sky Go e NOW.