Inter, la probabile formazione per la trasferta di Udine

La probabile formazione dell’Inter di Chivu per la trasferta contro l’Udinese, valida per la ventunesima giornata di Serie A

L’Inter si prepara a tornare in campo dopo la vittoria di San Siro contro il Lecce, partita decisa dal secondo gol di Pio Esposito.

Il prossimo impegno dei nerazzurri sarà contro l’Udinese al Bluenergy Stadium, fischio d’inizio previsto alle ore 15:00 di sabato 17 gennaio.

A Udine, l’Inter proverà a ottenere il nono risultato utile consecutivo in campionato, la seconda vittoria consecutiva dopo quella contro la formazione di Di Francesco.

In attesa del fischio d’inizio della partita tra Udinese e Inter, leggiamo insieme le possibili scelte di Cristian Chivu.

La probabile formazione dell’Inter per l’Udinese

Nel classico 3-5-2 di Chivu, in porta ci sarà Sommer. In difesa dovrebbe esserci il terzetto visto a Parma: Bisseck, Akanji e Carlos Augusto. Passando al centrocampo, a destra spazio a Luis Henrique, mentre a sinistra la maglia da titolare andrà a Dimarco. In mezzo potremmo vedere Sučić, Barella e Mkhitaryan. Davanti la coppia Pio Esposito–Lautaro.

INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sučić, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro Martínez. Allenatore: Cristian Chivu.

Udinese-Inter, dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita tra Udinese e Inter si disputerà nella giornata di sabato 17 gennaio alle ore 15:00, e si giocherà al Bluenergy Stadium.

La gara di Udine sarà visibile su Dazn.