Inter, la probabile formazione contro il Torino

Le possibili scelte di Cristian Chivu per la prima gara della prossima Serie A della sua Inter contro il Torino

L’Inter di Chivu si prepara al primo esame. I nerazzurri apriranno il loro campionato contro il Torino, nel match che chiuderà la prima giornata di Serie A. Per l’allenatore classe ’80 sarà la prima panchina a San Siro, dopo le quattro al Mondiale per Club.

Il mercato ha portato tre volti nuovi. Sucic, Luis Henrique e Bonny sono pronti alla prima nel nostro campionato, in attesa dell’arrivo di Diouf.

Due assenze sicure per Chivu, che dovrà fare a meno di Calhanoglu e Francesco Pio Esposito: il mediano e l’attaccante dovranno scontare le rispettive squalifiche accumulate nella scorsa stagione.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter per la sfida contro il Torino.

La probabile formazione dell’Inter contro il Torino

Cristian Chivu per la sfida contro il Torino dovrebbe affidarsi al classico 3-5-2. L’unico cambio rispetto all’11 sceso in campo nella finale di Champions League persa contro il PSG dovrebbe essere Petar Sucic, pronto a prendere il posto di Hakan Calhanoglu. In difesa spazio quindi ad Acerbi con Bastoni e Pavard, mentre sugli esterni ci saranno Dumfries e Dimarco. Davanti torna la ThuLa.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All: Cristian Chivu

Dove vedere la partita in diretta tv o streaming

La gara tra Inter e Torino, in programma per lunedì 25 agosto alle 20:45 e valida per la 1ª giornata di Serie A, sarà visibile su Sky Sport e su DAZN.

In streaming, invece, il match sarà disponibile su Sky Go, NOW e sull’app di DAZN.