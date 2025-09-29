Inter, la probabile formazione contro lo Slavia Praga

Le possibili scelte di Cristian Chivu in vista della gara dell’Inter in Champions League contro lo Slavia Praga

Si avvicina la seconda gara della league phase della Champions League per l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, infatti, affronteranno lo Slavia Praga alle 21:00 domani, 30 settembre.

Gli uomini di Chivu nella prima giornata hanno battuto 2-0 ad Amsterdam l’Ajax grazie alla doppietta di Marcus Thuram.

In campionato, invece, nell’ultima giornata i nerazzurri hanno vinto contro il Cagliari di Pisacane 2-0 con le reti di Lautaro Martinez e di Pio Esposito.

In vista della gara di Champions League contro lo Slavia Praga, Cristian Chivu prepara qualche cambio nella sua Inter.

La probabile formazione dell’Inter contro lo Slavia Praga

Chivu per la gara di Champions sceglierà ancora il 3-5-2 come modulo. In porta torna Sommer, dopo la titolarità di Josep Martinez contro il Cagliari. Davanti a lui il terzetto sarà composto da Akanji, Acerbi e Bastoni. A centrocampo, invece, in mezzo spazio a Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan con sulle fasce a destra Dumfries e a sinistra Dimarco. In avanti il duo d’attacco sarà Lautaro Martinez–Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L.Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu

Dove vedere Inter-Slavia Praga in streaming e TV

La partita tra l’Inter e lo Slavia Praga, valida come seconda giornata della league phase della Champions League e in programma per martedì 30 settembre alle 21:00, sarà visibile in TV su SkySport e su NowTv. Lo streaming, invece, sarà disponibile sull’app di NOW e su SkyGo.