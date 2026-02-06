La probabile formazione dell’Inter per la trasferta contro il Sassuolo

Con la semifinale di Coppa Italia in tasca, l’Inter può tornare a concentrarsi sul campionato.

Nella 24esima giornata i nerazzurri saranno ospiti del Sassuolo al Mapei Stadium: la partita si disputerà domenica 8 febbraio alle ore 18:00.

La formazione di Chivu è reduce da 4 vittorie consecutive in Serie A, mentre i neroverdi di Grosso arrivano alla gara dopo aver trionfato contro Cremonese (1-0) e Pisa (1-3).

In attesa del fischio d’inizio di Daniele Chiffi, leggiamo la probabile formazione dell’Inter.

Sassuolo-Inter, la probabile formazione di Chivu

Nel classico 3-5-2 di Cristian Chivu, in porta ci sarà Sommer. Davanti a lui il terzetto difensivo formato da Bisseck, Akanji e Bastoni. Sulle fasce spazio a Luis Henrique e Dimarco, mentre a centrocampo dovremmo vedere gli stessi scesi in campo contro il BVB: Sučić, Zieliński e Mkhitaryan. Completano la probabile formazione dell’Inter Lautaro Martínez e Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sučić, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

Dove vedere la partita in TV e in streaming

La partita tra Sassuolo e Inter si giocherà al Mapei Stadium, il fischio d’inizio è in programma alle ore 18:00 di domenica 8 febbraio.

La gara sarà visibile su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Go e Now TV.