La probabile formazione dell’Inter per la sfida contro il Sassuolo: quattro novità in vista per Chivu

L’Inter si prepara a tornare in campo dopo la vittoria all’esordio in Champions League contro l’Ajax. I nerazzurri ospiteranno il Sassuolo, contro cui non vincono addirittura dal maggio 2023.

In Serie A, invece, la squadra di Chivu è chiamata a reagire dopo le due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus.

I nerazzurri sono fermi infatti a quota tre punti, quelli conquistati alla prima giornata grazie alla vittoria contro il Torino.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter in vista della sfida contro il Sassuolo, in programma per domenica 21 settembre alle ore 20:45.

Inter, la probabile formazione contro il Sassuolo

Quattro cambi in vista per Cristian Chivu rispetto alla formazione scesa in campo contro l’Ajax. Acerbi riprenderà il suo posto in difesa, mentre può riposare Bastoni: spazio a Carlos Augusto. A centrocampo un turno di riposo anche per Mkhitaryan, con Sucic al fianco di Barella e Calhanoglu. Davanti torna Lautaro Martinez, che in settimana aveva lasciato spazio a Francesco Pio Esposito. Conferma in porta per Sommer, che dovrebbe essere di nuovo preferito a Josep Martinez.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All: Cristian Chivu

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara tra Inter e Sassuolo, in programma per domenica 21 settembre alle 20:45 e valida per la 4ª giornata di Serie A, sarà visibile su DAZN.

In streaming, invece, il match sarà disponibile sull’app di DAZN.